«طرق دبي» انجاز نصف مليون خدمة توصيل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها أنجزت 572 ألفاً و585 معاملة توصيل خدمة لمنازل المتعاملين أو مقار أعمالهم، فضلاً عن تلقي وتنفيذ 856 معاملة عبر التواصل بخدمة «الواتساب»، التي تم إطلاقها منذ أسابيع.

وقال أحمد محبوب، مدير الإدارة التنفيذي لإسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن خدمة توصيل خدماتنا لمنازل أو مقار عمل المتعاملين عبر شركة التوصيل المعتمدة لدى الهيئة، يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، موضحاً أن الخدمات الـــتي يتم إنجازها في هذا الإطار هي ملكيات المركبات، ورُخص القيادة، وبطاقات المواقف الموسمية، وإن عام 2018 شهد توصيل 572 ألفاً و585 معاملة، وإن معدل توصيل الخدمة وصل إلى 99% خلال اليوم الواحد.

وأضـــاف في ســياق متصل: إن مبادرة طلب الخدمة عبر «الواتساب» والتي أُطلقت منذ أسابيع معدودة، حققت 856 معاملة ما بين تلقي الطلبات وبين تنفيذها خلال شهر من إطلاقها، وهي خدمة موجهة للمواطنين، وأصحاب الهمم، وكِبار المواطنين، مــوضحاً أن توصيل الخدمات لأماكن المتعاملين يتم إنجازها من خلال فريق عمل ينفذ مهامه من السبت إلى الخميس.