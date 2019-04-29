بدء جلسات التقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة التقاضي عن بُعد أمام مكتب إدارة الدعوى، وذلك في المحاكم المدنية في كل من أبوظبي والعين. جاء ذلك بعد إطلاق الدائرة خدمة التقاضي باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري؛ وبمشاركة مكاتب المحامين المقيدين بجدول المحامين بدائرة القضاء. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة، التي حققتها دائرة القضاء في مجال تطوير العدالة الرقمية؛ عبر أتمتة إجراءات المحاكم من قيد الدعاوى وإعلانها وحتى صدور الأحكام إلكترونياً.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وذلك استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحقيق العدالة الناجزة المتميزة، عبر تحويل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة؛ إلى خدمات إلكترونية عن بُعد.

من جهته صرح يوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين؛ أنه ووفق النظام المستحدث؛ أصبحت الجلسات تنعقد عبر تقنية الاتصال السمعي البصري عن بعد، وذلك باستخدام نظام إلكتروني متطور يكفل للمحامين حضور جلسات تحضير الدعوى في القضايا.