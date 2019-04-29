مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف يكرّم الداعمين لجهود «دبي لرعاية النساء والأطفال»

المصدر: دبي - البيان

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، كلاً من شركة أون تايم للخدمات الحكومية، ومجموعة فنادق جي 5 علامة دبي للوقف لدعمهم جهود مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مساعدة ضحايا العنف والاتجار بالبشر عبر توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع المؤسسة.

جاء ذلك بحضور عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وعلي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وزينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف، وكنان غراوي الرئيس التنفيذي لشركة جي 5 لإدارة الفنادق، وفيصل عبد الكريم، مدير مراكز الخدمة في شركة أون تايم، وذلك صباح اليوم في مقر المؤسسة بدبي.

وأكدت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المؤسسة لم تكن لتنجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي وصلت إليها لولا الدعم الذي حصلت عليه من العديد من الجهات في القطاع الخاص.

وأضافت أن كل شركة أون تايم وفنادق جي 5 تقدم نموذجاً متميزاً للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والذي يؤمن بأن المساهمة في دعم واستقرار المجتمع ليس مجرد واجب إنساني واجتماعي، بل انه جزء من نجاح القطاع الخاص الذي يزدهر وينمو باستقرار المجتمع.

وقال كنان غراوي: «نحن في جي 5 لإدارة الفنادق سعداء وفخورون جداً بما نقدمه من دعم للمؤسسة لخدمة المجتمع في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، فما تقوم به المؤسسة هو عمل إنساني مميز».

ومن جهته قال وليد عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لشركة «أون تايم»: «إن دعمنا لفئة ضحايا العنف من النساء والأطفال يأتي من واجبنا الوطني وتمسكاً بقيمنا الإسلامية ودور دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني، سعياً لرد الجميل إلى مجتمعنا».

وبيّن فيصل عبد الكريم أن الشركة تسعى خلال دورها الوطني إلى التعاون المثمر والجاد مع المؤسسة في مجال العمل التطوعي والإنساني تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع سياسات الحكومة الرشيدة.