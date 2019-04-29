تدشين مشروع نظام تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد

المصدر: الظفرة ـ وام

دشنت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع نظام تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، وشهد تدشين المشروع سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، وعادل علي محمد مدير إدارة البنية التحتية بمساندة، بالإضافة إلى عدد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين بمنطقة الظفرة.

واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يتميز بتقنيات عالية وفق أفضل المواصفات الفنية والهندسية لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في مدينة زايد.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أنها تحرص عند تنفيذ البنية التحتية للأراضي السكنية والمناطق الصناعية بمدن المنطقة على تصميم شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وشبكة الطرق الداخلية، وشبكات الماء والكهرباء وفق أعلى المعايير في مجال البنية التحتية من أجل توفير بنية تحتية تواكب عملية التنمية التي تشهدها منطقة الظفرة، ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة. ويأتي المشروع ضمن خطة البلدية لتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات انطلاقاً من رؤية دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

من جهتها، أوضحت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أن المشروع تضمن توصيل كافة مناطق تجمع المياه على طول الطريق الرئيسي للمدينة بخط التجميع الرئيسي الجديد بطول 4.6 كيلومترات مربع، وإنشاء عدد 58 غرفة تفتيش. بالإضافة إلى محطة الرفع وخط الدفع الرئيسي بقطر 900 مم وبطول 2500 متر تقريباً وحفرة لتجميع مياه الأمطار بطاقة استيعابية تصل إلى 18,500 متر مكعب .