ربط بوابة الرقابة النووية مع نظام «ظبي» للتخليص الجمركي الإلكتروني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، عن تطوير بوابة NuTech التي تعد أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام المزدوج، والتي تتكامل مع نظام «ظبي» للتخليص الجمركي الإلكتروني التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتُعد البوابة نـــظاماً إلكـــترونياً يساهم في تخفيض وقت الحصول على موافقة تخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80%، مع تحقيق نسبة 100% من حيث رضا العملاء، حيث جرى إطلاقها في مارس 2018 بعد خمسة أشهر من أعمال التطـــوير المكثف على يد فريق من خبراء الهيئة في إدارتي الضمانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولعبت البوابة الجديدة دوراً في تعزيز مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، وإعادة الاستيراد، ونقل الشحنات وإعادة شحن المواد النووية المعنية ذات الاستخدام المزدوج وفقاً للائحة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR-REG-09)، وجاءت ثمرةً للجهود المشتركة والمستمرة في الهيئة لمنع تحويل وإساءة استخدام المواد والتقنيات النووية، والاتجار غير المشروع بها، .

وقال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل حرصنا على التنفيذ الفاعل لالتزامات دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة بتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية، أولوية قصوى بالنسبة للهيئة، وتشكل مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير جزءاً أساسياً من نظامنا للضمانات». وأشار إلى أن بوابة NuTech تساهم في تعزيز نظامنا الحالي للمراقبة، وتحسين مدى فاعليته والارتقاء بتجربة مستخدميه. ويعد الابتكار خطوة ضرورية للحكومة ، لذا نحن نتبنى الابتكار في مختلف تفاصيل عملنا.

وتعد NuTech أول نظام من نوعه في الدولة يسمح بتخليص الشحنات من الجمارك بصورة آلية، ما سيؤدي إلى تحسين أوقات الاستجابة، وتخفيض معدلات التأثير في البيئة من خلال هذه البوابة الإلكترونية .

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: تزخر هذه الفترة بالعديد من الإنجازات التي تعتزم إمارة أبوظبي تحقيقها وفق أهداف حكومة أبوظبي 2030 كفريق عمل حكومي واحد ومتميز، ونحن في جمارك أبوظبي ملتزمون تحقيق رؤيتنا ورسالتنا وخطتنا الاستراتيجية المنطلقة من أهداف خطة حكومة أبوظبي الساعية لتسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمتعاملين.

ربط إلكتروني

أضاف: في هذا الإطار، جاء مشروع الربط إلكترونياً بين نظام «ظبي» الجمركي، ونظام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية NuTech المعني بتنظيم ورقابة استيراد وتصدير المواد النووية، بحيث يهدف هذا الربط الإلكتروني بين النظامين إلى تقليص زمن التخليص الجمركي إلى 80% عن الزمن السابق، كما يرفع مستوى إسعاد المتعاملين إلى نسبة 100%، وذلك مع عدم التأثير في ضوابط التفتيش الأمني والحفاظ على أعلى معدلات الحماية والتحكم.