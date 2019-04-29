بلدية أبوظبي تدعو الشركات إلى الالتزام بمعايير سلامة العمال

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات على وجه الخصوص وجميع الشركات عموماً إلى أهمية الإلمام والالتزام بمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في مساكن العمال المؤقتة، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير مهم نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على العمال في هذه المساكن على حد سواء من جراء تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية الميدانية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي وشملت 39 من مواقع سكن العمال المؤقتة خلال الربع الأول لعام 2019، بهدف التأكيد على تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في هذه المساكن العمالية وتوفير أعلى المعايير المعيشية للعمال.

ويأتي هذا التوجه انعكاسا لالتزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي نحو تطبيق أعلى معايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة في جميع مساكن العمال المؤقتـة ذات العلاقة المباشرة مع العمال، وضمن إطار الحرص على صحتهم وسلامتهم، وبالوقت ذاته توفير بيئة معيشية مثالية وإيجابية لجميع العمال في هذه المساكن.

وتعمل البلدية من أجل تعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل التقليل والحد من المظاهر غير الإيجابية في المساكن العمالية.

وأهابت البلدية بالقائمين على مواقع سكن العمال المؤقتة أهمية المساهمة في ترسيخ معايير البيئة والصحة والسلامة وتوفير الاشتراطات اللازمة، حفاظا على سلامة العمال.

وأضافت البلدية أن هذه الحملات التوعوية مستمرة وهي من ضمن خطط إدارة البيئة والصحة والسلامة الهادفة إلى تقليل المخاطر في هذه المساكن العمالية المؤقتـة.