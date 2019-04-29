«دبي لمستقبل الطاقة» يناقش خطط مواكبة التوجهات العالمية في القطاع

المصدر: دبي ـ البيان

عقد مجلس دبي لمستقبل الطاقة اجتماعه الأول، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس المجلس.

واستعرض الطاير هيكلية واستراتيجيات قطاع الطاقة في دبي، كما تمت مناقشة استشراف مستقبل القطاع وتحديد خطة مهام المجلس التي تتضمن الاطلاع على التوجهات العالمية في قطاع الطاقة ومواكبتها بشكل مستمر، وتحديد أفضل الفرص للارتقاء بالقطاع في دبي، ودراسة التحديات المتوقعة وتطوير الحلول وتوفيرها لصناع القرار، إضافة إلى وضع التوصيات التطويرية وإطلاق المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيقها.

ويعد مجلس دبي لمستقبل الطاقة أحد «مجالس دبي للمستقبل» التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، كمنصّة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتهدف مجالس دبي للمستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى استشراف مستقبل القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي، وتضم نخبة من مستشرفي المستقبل وقادة القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص محلياً وعالمياً.

وتركز مجالس دبي للمستقبل على تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

ونوه الطاير بالتعريف بالمهام الرئيسية للمجلس في تحقيق الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سموه كما وردت في وثيقة الخمسين التي تشكل ملامح مستقبل دبي بعد 50 عاماً.

وسيقوم المجلس خلال اجتماعاته الدورية المقبلة بإنجاز كافة الأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة لبناء منظومة متكاملة تستشرف مستقبل قطاع الطاقة وتعمل على استكشاف وتطوير حلول إبداعية ومستدامة للتحديات المختلفة وتسهم في دعم وتشجيع الابتكار وتطوير حلول ناجعة للتحديات الحالية والمستقبلية، والاستشراف المبكر للفرص.