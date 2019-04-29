جمعية العسكريين المتقاعدين تنفذ مشروع المير الرمضاني

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت جمعية العسكريين المتقاعدين تنفيذ مشروع المير الرمضاني للعام 2019 بدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي، ويأتي تنفيذ المشروع بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفي إطار التواصل ودعم روح التلاحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف أفراد المجتمع، ومتابعة لأوضاع العسكريين المتقاعدين وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم.

وبلغ عدد المستحقين من المشروع أكثر من 8000 أسرة من أسر العسكريين المتقاعدين، وسيتم بموجب إجراءات الصرف تسليم بطاقات المشتريات بثلاث فئات خاصة بالمير من خلال المقر الرئيسي للجمعية وأفرعها المتواجدة في مختلف مدن الدولة، في حين سيتم صرف المواد الغذائية من خلال جمعية القوات المسلحة التعاونية.