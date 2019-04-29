فريق التسامح بشرطة رأس الخيمة يزور الكنائس ودُور العبادة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام فريق التسامح بشرطة رأس الخيمة، بتنظيم زيارة إلى مجموعة من المؤسسات الدينية في الإمارة، حيث قام عدد من أعضاء الفريق يرأسه النقيب موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، عضو فريق التسامح، بتنفيذ زيارة ميدانية إلى عدد من الكنائس ودور العبادة، الهدف منها تعزيز ثقافة التعاون والتعايش والتآلف والتراحم بين الأديان، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والإنسانية والاحترام المتبادل بين المعتقدات والثقافات الأخرى على أساس المساواة.

وتمت زيارة كل من: كنيسة سانت انتوني الكاثوليكية، وكان في استقبالها الأب توماس سيباستيان، وكاتدرائية السيّدة العذراء والملاك ميخائيل القبطية، وكان في استقبالها الأب بولا الأورشليمي، اللذان رحبا بهذه الزيارة.