انتشال 2.8 طن مخلفات من شاطئ الفقيت

المصدر: دبا - البيان

قامت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة بحملة تنظيف شاطئ الفقيت السياحية، وتم التخلص من (2.8) طن من المخلفات، وذلك للحفاظ على نظافة وجمال الطبيعة في المنطقة، وخلق بيئة نظيفة حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

ومن منطلق الخطة الاستراتيحية للبلدية وبرامجها البيئية التوعوية الرامية إلى الحفاظ على نظافة مدينة دبا والمناطق التابعة لها، كثفت البلدية جهودها بالقيام بحملات نظافة بشكل دوري ومستمر لإزالة المخلفات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل مفتشي البلدية على المحلات والكرفانات التي تقوم ببيع المواد الغذائية، كما قامت البلدية بوضع لوحات إرشادية بعدم رمي المخلفات للمحافظة على المنظر العام للمنطقة.

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: إن منطقة الفقيت تمتلك مقومات سياحية وطبيعية تدفع الكثير لزيارتِها في العطلات ومواسم الأعياد من داخل المنطقة وخارجها.

وأوضح أن الوعي البيئي يعتبر مهماً من أجل الحد من الملوثات التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على المناطق سواء كانت المناطق سكنية، شاطئية أو في البر أو في الحدائق، وأيضاً تعزيز حس المسؤولية البيئية للمجتمع، وبأهمية حماية الكائنات البحرية والفـــطرية وحفظ التنوع البيولوجي والحفاظ على المـــوارد الطبيعية واستدامتها.