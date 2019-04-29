بحث انضمام «الملكية الأردنية» إلى عروض برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، في مقر الإدارة العامة للتدريب، بشرطة دبي وفداً من شركة طيران الملكية الأردنية، برئاسة إيهاب الواكد، مدير منطقة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المتميزة للجنة بطاقة «إسعاد» وبحث مسألة انضمام شركة طيران الملكية الأردنية إلى خيارات عروض رحلات الطيران التي توفرها بطاقة «إسعاد» لحامليها.

وفي بداية اللقاء الذي حضره النقيب خالد السويدي، رئيس قطاع الطيران، والملازم أحمد بن غافان، رئيس قطاع السياحة والسفر، رحبت منى العامري بالوفد الزائر، وقدمت شرحاً تفصيلياً حول بطاقة إسعاد، مشيرة إلى أن البطاقة أضحت أكثر انتشاراً على المستوى المحلي والدولي، مؤكدة أن الخيارات المتعددة والعروض التي تشمل كل القطاعات وبنسب كبيرة، هي ما جعل حامل البطاقة لا يستغني عنها سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأضافت منى العامري إن زيارة وفد شركة طيران «الملكية الأردنية» للاطلاع على تجربة «إسعاد» وبحث مسألة انضمام شركتهم إلى باقة الخيارات المتميزة التي تقدمها بطاقة «إسعاد»، لحامليها، إنما تعكس السمعة الممتازة التي وصلت إليها البطاقة، مؤكدة أن الهدف الرئيس الذي تسعى «إسعاد» لتحقيقه هو إسعاد الموظفين، وتعزيز الشعور بالخصوصية والانتماء لديهم.

من جانبه، تقدم إيهاب الواكد بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد على حسن الاستقبال، وأبدى رغبة شركتهم في تقديم عروض جيدة لحاملي البطاقة، مشيراً إلى أن العروض التي سوف تقدمها «الملكية الأردنية» لن تشمل أسعار التذاكر من الإمارات إلى الأردن فقط، بل تتعدى ذلك إلى تذاكر الترانزيت إلى عمّان ومنها إلى كل دول العالم بالإضافة إلى الخدمات المتميزة الأخرى.