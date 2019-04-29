«الصحة» تؤكد أهمية الكشف المبكر عن مرض الذئبة الحمراء

المصدر: دبي - وام

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية التوعية بمخاطر مرض الذئبة الحمراء وتشخيصه مبكراً ومعالجته والسيطرة عليه للحد من أضراره على أعضاء الجسم الرئيسية كالقلب والكلى والرئتين وغيرها مع زيادة مخاطره بتحول الجهاز المناعي المسؤول عن حماية الجسم ضد نفسه مهاجماً الخلايا والأنسجة السليمة، ما يهدد حياة المريض.

جاء ذلك خلال الورشة التثقيفية، التي نظمتها لجنة الروماتيزم بقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فندق «لوميريديان» دبي بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، لزيادة الوعي بمرض الذئبة وأهمية التشخيص المبكر.

واستقطبت الورشة، التي أدارتها الدكتورة سعاد هناوي استشارية أمراض الروماتيزم رئيسة لجنة الروماتيزم بالوزارة، عدداً من ممارسي الرعاية الصحية.