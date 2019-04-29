شرطة أبوظبي ترفع الحس الأمني لسائقي «الأجرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تعاونت إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي دائرة النقل (مركز النقل المتكامل)، وشركات مركبات الأجرة، بتقديم توعية أمنية لمجموعة من السائقين حول تنمية الحس الأمني لديهم والتعاون مع الشرطة.

وأشار العقيد محمد حسين الخوري، مدير إدارة أمن وسائل النقل بالإنابة: إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع دائرة النقل لتنظيم المحاضرات وورش التوعية للسائقين، باعتبارهم من الفئات المهمة في المجتمع.

وأوضح المقدم علي مبارك الجنيبي، رئيس قسم أمن وسائل النقل أبوظبي: أنه تم توعية 440 سائقاً، وتعريفهم بعام التسامح.

وركزت التوعية على تفعيل دور السائقين في الحفاظ على أمن المجتمع.