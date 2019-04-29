توفير خدمة رؤية المحضونين في أبوظبي عبر الهواتف والموقع الإلكتروني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن إتاحة «خدمة رؤية المحضونين» عبر الهواتف المتحركة والموقع الإلكتروني، مشترطة للحصول على الخدمة، حصول المتقدِّم على اعتماد تقييد الملف في مراكز رؤية المحضونين. وألزمت الدائرة المتقدمين للخدمة بضرورة تقديم طلب اعتذار عن سير الرؤية، مرفقاً بها الأسباب التي دعت بصاحب الرؤية إلى عدم الحضور، على أن يكون الطلب قد تم تقديمه قبل الموعد المحدد للرؤية بيوم واحد على الأقل.

موازاة

ويعتبر الإجراء جزءاً موازياً ومكملاً للرؤية المباشرة، وليس بديلاً عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته، فهو يستهدف خلق بيئة تواصل قادرة على تجاوز بعض العقبات التي قد تحول دون تواجد الأطراف المعنية في نفس المكان. وأشارت الدائرة عبر فيديو تصويري بثته عبر نافذتها الإلكترونية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن الخدمة تمكّن طالب الرؤية من رؤية أبنائه المحضونين، وذلك بطرق التواصل الحديثة دون المساس بحقوق الحاضن أو المحضون.

مصلحة

وتصب الخدمة الجديدة في مصلحة جميع الأطراف من حاضن ومحضون ومحكوم له بالرؤية، لما تقدمه من سهولة في التواصل عبر التركيز على توظيف التقنيات الحديثة، وفقاً لضوابط وإجراءات محددة. ونوهت بأن النظام الإلكتروني المرتبط بالخدمة يمكّن مستخدميه من تقديم طلب إفادة عن سير الرؤية والتي تعمل على إعطاء إفادة للحاضن أو المحكوم له بالرؤية عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الرؤية لرفع التظلم للقاضي المختص.

خدمات

تشتمل «خدمة رؤية المحضونين» على طلب استشارة والتي تمكّن المتعاملين من الحصول على استشارات تخصصية، في مجالات التربية والأسرة والنفسية أو الإجراءات والخدمات المقدمة.