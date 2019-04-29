«كهرباء دبي»: السلامة المهنية أولويتنا

المصدر: دبي - البيان

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل: في اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، نجدد التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف عملياتها في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام، حيث نلتزم بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء والمتعاملين في إطار استراتيجية إدارية وتشغيلية متكاملة تضمن تحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة وتضع الهيئة ثقافة السلامة والصحة المهنية في مقدمة أولوياتها وتحرص على مواكبة المستجدات المتعلقة بهذه المجالات نظراً لأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسعيدة ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التميز».

وأضاف الطاير: «توجت جهود الهيئة في مجال السلامة والصحة في مكان العمل بالعديد من الإنجازات الرائدة على مستوى العالم، منها فوزها العام الماضي بجائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة الحادية عشرة، وكانت الهيئة المؤسسة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفوز بجائزتي الشرف العالمية في البيئة وسيف الشرف في الصحة والسلامة لسبع سنوات متتالية، وأول مؤسسة عالمية حكومية تفوز بهاتين الجائزتين في الوقت نفسه».