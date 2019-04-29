جمعية واجب التطوعية تشارك في فعاليات أسبوع الأصم العربي

المصدر: أبوظبي - وام

شارك وفد جمعية واجب التطوعية بالتعاون مع جمعية الإمارات للصم في الاحتفال بالأسبوع 44 للأصم العربي بوفد من الجمعية يتكون من 34 منتسباً في فعاليات ورشة تعليم لغة الإشارة التي نظمتها جمعية الإمارات للصم على مدار الأسبوع الماضي، وذلك في إطار حرص جمعية واجب التطوعية لنشر ثقافة التطوع وإدماج هذه الفئة المجتمعية في الأنشطة التطوعية للجمعية، بما يتواكب ورسالة الجمعية التي تستهدف الارتفاع بالوعي التطوعي العام بين جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الجمعية إن مشاركة وفد من الجمعية في فعاليات أسبوع الأصم العربي تأتي في إطار رغبة الجمعية في تعميق أواصر التعاون مع جمعيات النفع العام وتحقيق التكامل لرسالة مؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات، إضافة إلى تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية التي تستهدف نشر ثقافة التطوع بين أرجاء المجتمع الإماراتي.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن جمعية واجب التطوعية تستهدف خلال المستقبل القريب تنظيم والمشاركة في جميع الفعاليات الخاصة بأصحاب الهمم لما يمتلكونه من قدرات وطاقات غير مسبوقة والتي في حال توجيهها لخدمة الوطن والمجتمع الإماراتي ستمثل في ذاتها نقلة نوعية إيجابية وإضافة مؤثرة في مسيرة مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام.