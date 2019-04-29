ملتقى الفجيرة لمحاربي السرطان ينطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن فعاليات «منصة ترابط»، ملتقى الفجيرة الأول لمحاربي السرطان تحت شعار «الحياة إرادة»، مساء اليوم في فندق نوفوتيل الفجيرة، وأوضح خالد الظنحاني رئيس الجمعية أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول مرض السرطان للحد والوقاية منه ومحاربته، والحث على كشفه مبكراً، فضلاً عن تسليط الضوء على التجارب الحياتية للأشخاص الذين استطاعوا محاربة المرض والتغلب عليه.

وأفاد الظنحاني بأن برنامج الملتقى، يشتمل على جلستين، الأولى بعنوان «محاربو السرطان قصص وتجارب» تتحدث فيها الدكتورة وفاء أحمد وأحمد اليماحي «والد محاربة السرطان عائشة اليماحي»، وعائشة بن حويرب المهيري «محاربة ومتشافية من السرطان» وآمنة عبيد الظنحاني «والدة محاربة السرطان عائشة اليماحي»، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان «دور الإعلام التطوعي في التوعية المجتمعية للأمراض»، ويتحدث فيها الإعلامية سكينة المشيخص والدكتورة نافع الياسي «طبيب أخصائي أطفال وكاتب» والدكتورة صفا النقبي «طبيبة ومحاربة متشافية من السرطان» ومحمد الحمادي «محارب ومتشافٍ من السرطان».

ولفت الظنحاني إلى أن الملتقى سيكرم عدداً من الشخصيات المؤثرة في دعم العمل التطوعي، وهم: المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي بجائزة أفضل فكرة تطوعية عن منصة «رؤية الخير»، والإعلامي منذر المزكي بجائزة الإعلام الجديد وتأثيره في العمل التطوعي، وجمعية الشارقة الخيرية بجائزة الإعلام بين الوظيفة والتطوع عن مشروع «تفريج كربة»، كما سيتم تكريم مجموعة من محاربي السرطان والإعلاميين والمتطوعين والمشاركين في الملتقى.

من جهتها، أوضحت الدكتورة وفاء أحمد العنتلي مديرة «منصة ترابط» التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن المنصة أسست تحت شعار «يداً بيد نحن معكم»، متخذةً من المشاعر الإنسانية رأس مال لها، وذلك من خلال العمل على احترام كرامة الإنسان وغرس قيم التسامح ومراعاة مشاعر الآخرين وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية بين أفراد المجتمع.