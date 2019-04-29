تحديث معيار مخزون «مضادات السموم» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قامت دائرة الصحة في أبوظبي بتحديث المعيار الخاص بمخزون الترياق «مضادات السموم» في أقسام الطوارئ في مختلف المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، ويعد المعيار دليل توجيهي لكافة المنشآت الصحية لضمان التخزين الآمن والاستخدام السليم للترياق في معالجة حالات التسمم، ويدخل المعيار الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخه.

وأشارت الهيئة إلى أن التحديث شمل تحديث قائمتين بأسماء المضادات الواجب توافرها في كل من أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة، كما حددت من خلال المعيار كافة المتطلبات ذات الصلة من المنشآت الصحية في الإمارة بما يضمن توفر مضادات السموم عند الحاجة لها.

وقال الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دائرة الصحة بأبوظبي: «يأتي تحديث معيار مخزون الترياق في إطار حرص الدائرة على ضمان مواصلة تقديم خدمات صحية آمنة وبجودة عالية لسكان الإمارة من خلال وضع متطلبات واضحة تحدد متطلبات التخزين والكميات المناسبة، فضلاً عن متطلبات إرسال التقارير الدورية للدائرة حول المخزون لهذه المواد».

وحددت دائرة الصحة المتطلبات الخاصة بكافة المنشآت الصحية التي توفر خدمات الطوارئ في الإمارة بما في ذلك ضرورة الاحتفاظ بكميات كافية من مضادات السموم المحددة ضمن المعيار المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة.

ويدعو المعيار الجديد كافة المنشآت الصحية التي يشملها المعيار إلى إرسال تقارير دورية إلى دائرة الصحة توضح فيها حالة مخزون مضادات السموم لديها، كما ألزمتها بضرورة ضمان قيام عاملين صحيين مرخصين ومخولين بوصف وإدارة استخدام مضادات السموم، وفقاً لأهليتهم للقيام بذلك ونطاق مسؤولياتهم التي تحددها المنشأة.