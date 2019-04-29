5 دبلوماسيين بالسفارة الهندية يتعلمون «العربية»

المصدر: العين ــ داوود محمد

تخرج خمسة دبلوماسيين من سفارة جمهورية الهند بأبوظبي في برنامج اللغة العربية الفصيحة المعاصرة للناطقين بغيرها للأغراض الدبلوماسية، بجامعة الإمارات.

وأشار الدكتور عيسى الرميثي، مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة، إلى أهمية البرنامج الذي استمر سنة ونصف السنة، قامت بتصميمه وتنفيذه وحدة برامج اللغة العربية بالمركز، وتكوَّن من ست دورات لغوية متتالية ومتصاعدة، اعتمدت في تصميمها ومخرجاتها على المعايير العلمية المعتمدة في المركز، والتي تتوافق مع معايير الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات (CEFR)، ونُفذّت في مقر المركز بأبوظبي والعين. وذكر أن جامعة الإمارات تولي البرامج التدريبية للهيئات والمؤسسات المختلفة أهمية خاصة، وتعمل على تنفيذها وفق معايير عالمية؛ كونها بيت خبرة، يقوم على تصميم وتنفيذ البرامج فيه أكاديميون وإداريون يقدمون خلاصة خبراتهم للأفراد والهيئات من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتعددة.

ومن جهته اكد الدكتور إبراهيم محمد علي، المشرف العام على البرنامج،أن هذا البرنامج صُمِّم بهدف تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقين بغيرها للأغراض الدبلوماسية. وقال هارش فاردهان باتيل خلال كلمة الخريجين: «إننا نفخر بأننا تعلمنا اللغة العربية، ولكوننا دبلوماسيين ونعمل في الإمارات كان لدينا شغف بتعلم اللغة العربية، بوصفها جزءاً من متطلبات عملنا، مما يساعدنا بشكل مباشر على الدقة في إنجاز العمل».