شرطة أبوظبي تحتفي بيوم الأرض

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بـ«يوم الأرض» بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، من خلال إقامة فعاليات متنوعة تضمنت معرضاً وعرضاً مسرحياً وفقرات فلكلورية، وجرى عرض فيلم حول أنشطة الجمعية أوبريت (سفراء التسامح) قدمها طلبة المدارس.

وقال الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ورئيس الشبكة الخليجية للبيئة عن تقديره لجهود شرطة أبوظبي في حماية البيئة والصحة والسلامة، مشيراً إلى مواصلة الجمعية مسؤولياتها البيئية والاجتماعية، ما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية لدعم استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.