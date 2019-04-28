الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية والشمالية، تكون مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم / س، تصل 45 كم/س.

والبحر في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:19 والمد الثاني عند 09:27 ..أما الجزر الأول عند الساعة 43:15 والجزر الثاني عند 09:04.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:51 والمد الثاني عند الساعة 06:59 .. والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 20 85 20

دبي 33 22 75 20

الشارقة 33 22 70 25

عجمان 29 23 70 50

أم القيوين 31 20 85 35

رأس الخيمة 34 20 80 25

الفجيرة 38 26 85 15

العين 36 21 60 15

ليوا 35 19 75 15

الرويس 33 20 80 20

السلع 31 20 60 30

دلما 30 22 70 30

طنب الكبرى 29 21 85 55

طنب الصغرى 29 21 85 55

أبو موسى 29 21 85 55