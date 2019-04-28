"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها في رمضان

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وستكون مواعيد العمل في مراكز إسعاد المتعاملين كما يلي: مركز أم الرمول من الأحد إلى الخميس من 9:00 صباحا إلى 5:00 بعد العصر، فيما ستكون مواعيد العمل من السبت إلى الخميس في مركز تسجيل إينوك القصيص، العوير، البرشاء، الطوار، ورسان، ديسكفري جاردن والمدينة العربية من 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا للفترة الصباحية ومن 8:00 مساء إلى 2:00 بعد منتصف الليل للفترة المسائية.

وستكون مواعيد العمل في مركز الإمارات شامل العاضد والمحيصنة وند الحمر والقصيص ومركز المتكاملة من 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا للفترة الصباحية ومن 9:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل للفترة المسائية. ومركز واصل في العربي سنتر وند الحمر والجدّاف، ومركز أيه جي كارس ومركز مميّز المزهر والبرشاء ومركز تمام الكندي من 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا للفترة الصباحية ومن 9:00 مساء إلى 2:00 بعد منتصف الليل للفترة المسائية. ومركز كويك للتسجيل من 9:00 صباحا إلى 5:00 بعد العصر للفترة الصباحية ومن 9:00 مساء إلى 3:00 بعد منتصف الليل للفترة المسائية. ومركز سبيد فت من 9:00 صباحا إلى الساعة 4:00 بعد العصر للفترة الصباحية ومن 9:00 مساء إلى 2:00 بعد منتصف الليل للفترة المسائية. ومركز أوتو برو السطوة من 8:00 صباحا إلى 4:00 بعد العصر للفترة الصباحية ومن 4:00 بعد العصر إلى 12:00 منتصف الليل للفترة المسائية.

وستكون مواعيد العمل في مركز حتّا لفترة صباحية فقط من 9:00 صباحا إلى 3:00 عصرا، ومركز جبل علي لفترة صباحية فقط من 8:00 صباحا إلى 5:00 بعد العصر. ومركز أوتو المنخول لفترة صباحية فقط من 10:00 صباحا إلى 8:00 مساء، فيما ستكون مواعيد العمل في مركز مشاريع الشيراوي للخدمات المرورية لفترة صباحية فقط من 9:00 صباحا إلى 2:00 بعد الظهر وخدمات فحص المركبات من 8:00 صباحا إلى 5:00 بعد العصر. وسيعمل مركز بال من 8:00 صباحا إلى 2:00 بعد الظهر.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (من السبت إلى الأربعاء) من 5:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، و(يوم الخميس) من 5:00 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل و(يوم الجمعة) من 10:00 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل، فيما ستعمل محطات مترو الخط الأخضر (من السبت إلى الأربعاء) من 5:30 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، و(يوم الخميس) من 5:30 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل و(يوم الجمعة) من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، في حين سيعمل ترام دبي (السبت إلى الخميس) من 6:00 صباحاً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل و(يوم الجمعة) من 9:00 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، خلال الشهر الفضيل كما يلي: المحطات الرئيسة وتشمل سوق الذهب حيث سيبدأ العمل فيها من 4:25 صباحا وحتى 12:29 بعد منتصف الليل، ومحطة الغبيبة من 4:16 صباحاً وحتى 1:01 بعد منتصف الليل. أما المحطات الفرعية، وتشمل السطوة فسيبدأ العمل فيها من 5:00 صباحا وحتى 11:00 مساءً، باستثناء خط C01 حيث سيعمل على مدار الساعة. وستعمل حافلات محطة القصيص من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:49 مساء، ومحطة القوز الصناعية من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، فيما ستعمل محطة جبل علي من الساعة 5:00 صباحا وحتى 11:30 مساء.

وستعمل محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، ومول الإمارات، وابن بطوطة، وبرج خليفة، وأبو هيل واتصالات، من 5:00 صباحا وحتى 12:10 بعد منتصف الليل (مع ملاحظة أن جميع الخطوط المغذية للمترو تتزامن مع مواعيد المترو ورحلاته). وستكون مواعيد عمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة خدماتها مثل الغبيبة على مدار الساعة إلى الشارقة (جبيل)، ومن 4:40 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل إلى أبو ظبي، فيما تعمل المحطات الفرعية كميدان الاتحاد من 4:30 صباحا وحتى 1:25 بعد منتصف الليل، ومحطة السبخة من 6:15 صباحاً وحتى 1:30 بعد منتصف الليل، ومحطة ديرة سيتي سنتر من 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، بينما تعمل محطة الكرامة من 6:00 صباحا وحتى 10:00 مساءً، ومحطة النادي الأهلي من 5:55 صباحا وحتى 10:15 مساءً. أما المحطات الخارجية كمحطة الشارقة -التعاون فستعمل من 5:30 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، ومحطة الفجيرة من 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً، ومحطة عجمان من 5:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، ومحطة حتا من 6:30 صباحاً وحتى 10:30 مساءً.

وفي سياق متصل، ستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري كما يلي: الباص المائي (من السبت إلى الخميس) سيعمل في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، من 12:00 ظهراً وحتى 12:00 منتصف الليل و(الجمعة) من 1:00 ظهرا إلى 1:00 بعد منتصف الليل (اليوم التالي)، وسيعمل الباص المائي في قناة دبي المائية من 9:00 صباحا إلى 5:00 بعد العصر ومن 9:30 مساء إلى 12:30 بعد منتصف الليل (اليوم التالي). وسيعمل فيري دبي في محطتي الغبيبة ودبي مارينا (رحلات تبديلية) في 11:00 صباحاً، و5:30 بعد العصر ومحطة دبي مارينا (رحلات ذهابا وإيابا) من 5:00 بعد العصر و 10:00 مساء.

وفيما يتعلق بالعبرات، فإن العبرة التراثية، ستعمل في محطات خور دبي (سوق دبي القديم إلى بني ياس) و(الغبيبة إلى السبخة) و(السبخة إلى الفهيدي) و(بني ياس إلى السيف) (السبت إلى الخميس) من 10:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل و(الجمعة) من 12:00 ظهرا إلى 2:00 بعد منتصف الليل (اليوم التالي)، وخدمة العبرة بشارع الشيخ زايد من 8:00 مساء وحتى 2:00 بعد منتصف الليل (اليوم التالي). وستعمل العبرة في قناة دبي المائية من 10:00 صباحا إلى 5:00 بعد العصر ومن 8:00 مساء إلى 11:30 مساء.

وستعمل العبرة الكهربائية في محطة برج خليفة من 8:00 مساء وحتى 11:30 مساء، و(السيف، دبي فيستفال سيتي) (السبت إلى الخميس)، من 6:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل، و(الجمعة) من 8:00 مساء إلى 2:00 بعد منتصف الليل (اليوم التالي). وستعمل العبرة المكيّفة (الجداف، دبي فيستفال سيتي) (السبت إلى الخميس) من 7:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل و(الجمعة) من 9:30 صباحا إلى 1:00 بعد منتصف الليل (اليوم التالي).

وعن المواقف العامة، سيكون تطبيق التعرفة كالتالي: من السبت إلى الخميس خلال الفترة الأولى من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساء، والفترة الثانية من الساعة 8:00 مساء وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل. بينما سيكون تطبيق التعرفة في منطقة تيكوم من 8:00 صباحا وحتى 6:00 مساء، فيما ستُطَبَّق التعرفة في المواقف متعددة الطوابق لمدة 24 ساعة.