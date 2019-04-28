أحمد بن محمد يفتتح ملتقى حماية الدولي الرابع عشر في دبي

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة صباح اليوم، فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى حماية الدولي والذي يقام على مدار يومين في مدينة جميرا بدبي.

وفي ىبداية فعاليات الملتقى شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً حول ملتقى حماية الدولي، وجهود شرطة دبي لحماية المجتمع من المخدرات بالتوعية والتثقيف وسبل المكافحة.

وألقت خولة جابر رئيس قسم استشارات الإدمان والرعاية اللاحقة بشرطة دبي، كلمة القيادة العامة لشرطة دبي، والتي أكدت من خلالها بأن الدراسات العالمية تشير إلى التغير النوعي الذي طرأعلى توجهات التعاطي والإدمان في العالم، مشيرة إلى ظهور أنواع جديدة من المخدرات والتي رصدتها الأمم المتحدة بتقريرها في عام 2017،

وكـذلـك انـخـفـاض سـن الـتـعـاطـي بـشـكـل لـم يـسـبـق لـه مـثـيـل، وهو ما أعاد التفكير في بـنـاء بـرنـامـج حـمـايـة، وإعادة صياغة استراتيجيته بما يتواكب مع المستجدات.

كما شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أوبريت "شباب الوطن" قدمها الفنان محمد المنهالي، بمشاركة طلاب مدارس حماية في دبي، حيثُ يتطرق الأوبريت إلى إرادة الشباب في حماية نفسهم وتكاتف فئات المجتمع ضد الجريمة وإدمان المخدرات، وبناء مستقبل الوطن وتجاوز التهديدات والمخاطر في سبيل رفعة الدولة.

ثم قام سموه، بجولة في المعرض المصاحب للملتقى، واطلع على الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات والشركات، وهي وزارة التربية والتعليم، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل دبي، ومدارس حماية، برنامج خليفة للتمكين -أقدر، وقمة أقدر العالمية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومجلس شرطة دبي الطلابي، وإندكس للإعلام، ومركز حماية الدولي، والبرنامج الوطني للوقاية من المخدرات " سراج".

ويناقش الملتقى في دورته الحالية "دور المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية" بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل، وذلك تحت شعار "نتعلم.. لنحمي". ويقام هذا الحدث السنوي بتنظيم من شرطة دبي وبالتعاون مع إندكس للمؤتمرات والمعارض- عضو في إندكس القابضة، ويتناول قضية المخدرات ومخاطرها في المنطقة ويبحث مختلف الحلول للقضاء عليها.

حضر حفل الافتتاح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس فريق ملتقى حماية الدولي، ومساعدو القائد العام وعدد من الضباط والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات من مختلف دول العالم.