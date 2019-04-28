محمد بن حم يكرم أُسرا عاشت في الإمارات أكثر من 50 عاما

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

كرم الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة "إمسام" بالأمم المتحدة مساء أمس الأول عددا من الأسر الهندية والتي تعيش على أرض دولة الإمارات منذ أكثر من 50 عاما، وذلك في حفل تم تنظيمه بفندق دانات العين.

حضر الحفل عدد من المسؤولين في السفارة الهندية، وجمع غفير من أبناء الجالية الهندية في الإمارات. وقدم بن حم خالص تقديره لتلك الأسر الحريصة على أداء واجبها في المجالات والتخصصات التي تعمل بها في الدولة، بحيث تعتبر مثالا في البذل والعطاء، كما أن التكريم انطلق في سياق تعزيز قيم التسامح والسعادة والإيجابية في المجتمع الاماراتي.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم في حديثه إلى "البيان" : " إن ما يميز دولة الإمارات وبل يجعلها من الدول الاستثنائية هو استجابتها بشكل كبير لروح التفاهم الديني والتواصل والحوار الحضاري في أسمى معانيه. فهي تستقطب على أرضها مئات الجنسيات والأعراق والديانات. الأمر الذي يجعل دولتنا الغالية تكتسب فعليا أهمية كبيرة، لتكريس قيم التسامح والتواصل والحوار بين الأديان". وأضاف بن حم : "ويكفي ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن رسالة دولة الإمارات الحضارية تهدف إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي والتسامح والحوار بين مختلف الشعوب والأديان والثقافات. كما إن من الثوابت الأساسية لدولة الإمارات تحقيق أفضل سبل الرفاهية لمواطنيها والمساواة التامة لكافة المقيمين على أرض الدولة، واحترام حقوق الإنسان دون النظر إلى الدين أو الجنس أو اللغة، فالجميع لهم كل الاحترام، ولذلك فإن دولة الإمارات تعيش على أرضها جميع الجنسيات التي تنعم بالعدل والأمن والأمان، وهذا بشهادة منظمات ومؤسسات عالمية ". مؤكدا على أن دولة الإمارات تعتز بأنها دولة يعيش ويعمل فيها أناس من مختلف الأديان والعقائد، ويمارسون طقوسهم الدينية في سلام، وأنها تسعى جاهدة لدعم قيم التسامح والاحترام المتبادل بين هذه الطوائف الدينية.