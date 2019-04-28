اختصاصات وصلاحيات لجنة التظلّمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019، بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي.

ووفقاً لنظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، تشكل في الجهة الحكومية بقرار من مديرها العام لجنة تسمى «لجنة التظلمات والشكاوى» تختص بالنظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى التي تقدم إليها من موظفي الجهة الحكومية، وبموجب النظام يجوز للموظف التظلم من أي من القرارات والإجراءات التي تمت بحقه، وتشمل: الجزاءات التأديبية، وتقييم الأداء السنوي، والنقل أو الندب أو الإعارة، والترقية في الأحوال التي يشترط فيها القانون المفاضلة بين الموظفين لتحديد أيهم أكثر استحقاقاً لها، وإنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل، والامتناع عن اتخاذ أي قرار يوجب القانون على الجهة الحكومية اتخاذه.

كما يحق للموظف التظلم من الإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون، ويجوز له التقدم بأي شكوى تتعلق بالعمل، فيما لا تختص لجنة التظلمات والشكاوى بالنظر في أي تظلم أو شكوى تتعلق بساعات العمل أو بالدرجة الوظيفية أو بالرواتب أو المكافآت.

وبنص النظام، يكون للجنة التظلمات والشكاوى لغايات النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المُقدمة إليها ما يلي: سماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.

جلسات

ويحق للجنة دعوة أي موظف من موظفي الجهة الحكومية لحضور جلساتها، ومن تراه مناسبا لسماع أقواله، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التظلم أو الشكوى، والاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين، من دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها، ويجوز للجنة التظلمات والشكاوى البت في التظلم أو الشكوى مباشرة، إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو جريمة جزائية، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى إدارة الموارد البشرية لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام.

ويكون ميعاد التظلّم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علم الموظف بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويكون تقديم الشكوى خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تحقق الواقعة محل الشكوى أو من تاريخ العلم بها، ويكون التظلم بشأن تقييم أداء الموظف وفقا لما هو منصوص عليه في قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي.

إصدار القرارات

‌وتصدر لجنة التظلمات والشكاوى قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات والشكاوى مسببة، وعلى اللجنة إصدار قراراتها بشأن التظلمات والشكاوى المقدمة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وتدون قراراتها في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون، ويجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب، قبل البت بأي منها من لجنة التظلمات والشكاوى، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم أي تظلم أو شكوى على الموضوع ذاته، ما لم يقدم تبريراً تقبله اللجنة.

قرارات اللجنة

وتكون كافة القرارات الصادرة عن لجنة التظلّمات والشكاوى في التظلّم أو الشكوى المقدمة إليها ملزِمة للجهة الحكومية، وعلى الوحدات التنظيمية المعنية في هذه الجهة تنفيذها كل في مجال اختصاصه.

ويجوز للموظف التظلّم من القرار الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى إلى لجنة التظلّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار لجنة التظلمات والشكاوى، أو بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم أو الشكوى من دون البت فيه، ويعد قرار لجنة التظلمات والشكاوى نهائيّا في حال عدم التظلم عليه أمام لجنة التظلمات المركزية خلال الميعاد المحدد.

سجل المُخالفات

ووفقا للنظام، تتولى إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية إعداد سجل خاص بالمخالفات الإداريّة والتظلمات والشكاوى، لغايات دراسة أسبابها، ووضع الحلول المناسبة لتفاديها ومنع تكرارها، وعلى كل من لجنة المخالفات الإدارية ولجنة التظلمات والشكاوى تزويد إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بالقرارات الصادرة عنها.

وعلى رئيس وأعضاء لجنة المخالفات الإدارية ولجنة التظلّمات والشكاوى المحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحكم عضويتهم في أي من هاتين اللجنتين وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بموافقة مدير عام الجهة الحكومية.

وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تدريب أعضاء لجان المخالفات الإدارية والتظلمات والشكاوى، لغايات تمكينهم من القيام بالمهام المنوطة بهم بمُوجب هذا النظام بكفاءة وفعالية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.