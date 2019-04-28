وزارة الموارد البشرية تضاعف أعداد المستفيدين من برامج التوظيف

Ⅶ أبوظبي ـ موفق محمد

نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال خططها وبرامج أجندتها السنوية في مجال رفع نسبة التوطين في القطاعات العاملة في الدولة، في مضاعفة أعداد المواطنين والمواطنات خلال العام الماضي 2018، بالمقارنة مع العامين 2016 و2017.

وأشارت الوزارة إلى أن العام الماضي، سجل زيادة كبيرة في أعداد المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم، بواقع 4 آلاف و838 شخصاً، حيث ارتفع إجماليهم من 6 آلاف و862 مواطناً ومواطنة بنهاية عام 2017 إلى 11 ألفاً و700 شخص بنهاية العام الماضي 2018، فيما شهد العام 2016 توظيف نحو 5 آلاف و608 أشخاص.

وأكدت الوزارة أنها أقرت لهذا العام حزمة من الفعاليات والبرامج التي تستهدف رفع إجمالي عدد الفرص المتاحة للعمل أمام المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص بنسبة 50% بواقع زيادة تصل إلى 9 آلاف و775 فرصة عمل، مضيفاً أنه بهذه الزيادة سيكون عدد الفرص الوظيفية خلال عام 2019 قد ارتفع من 20 ألفاً و225 فرصة بنهاية عام 2018 إلى 30 ألف فرصة خلال العام الجاري.

4 مسارات

ووضعت الوزارة 4 مسارات رئيسية خلال العام الجاري لمواصلة دورها الحيوي في تمكين المواطنين، والتي ستشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر، وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير أنظمة للتوطين النوعي، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، والتي كانت الوزارة بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي 2018.

مبادرات

أما فيما يختص بمبادرات رفع كفاءة وتطوير مهارات الباحثين عن عمل فقد قدمت الوزارة برامج استفاد منها 26 ألفاً و885 مواطناً ومواطنة، منهم 8650 تم إدخالهم في برامج التدريب، و18235 في برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

100

تم تنظيم 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر 2018في قطاعات معينة هي الطيران والنقل، التطوير العقاري، الاتصالات والتكنولوجيا، مراكز الخدمة، المالي والمصرفي، التأمين، التجزئة، السياحة، فضلاً عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص.