بلدية دبي تنظّم كرنفالاً احتفالياً بمناسبة «يوم الأرض»

نظّمت بلدية دبي كرنفالاً احتفالياً لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري في مدينة الطفل بدبي، وقالت نيلا المنصوري، رئيس مدينة الطفل: «إن انضمامنا إلى الجهود والمبادرات العالمية الهادفة إلى حماية بيئة الكوكب، وإحياء مناسبة «يوم الأرض»، الذي تنظمه شبكة يوم الأرض العالمية كل عام في الثاني والعشرين من أبريل، يتناغم في المقام الأول مع «رؤية الإمارات 2021»، و«خطة دبي 2021» لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة. ومن جهة أخرى، فإن مشاركة البلدية مع كل المؤسسات الوطنية تبرز الجهود الجادة التي تبذلها الدولة، وما تقدمه من إسهامات من أجل تحقيق «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030». وعلى مدار خمسة أيام متواصلة، تحولت كل أرجاء مدينة الطفل إلى وجهة توعوية من خلال الدروس والمحاضرات والأنشطة التوعوية التي بلغ عددها 11 فعالية شهدت مشاركة وإقبال عدد من الأطفال الذين زاروا المدينة خلال هذه الفترة. ومن أبرز هذه الفعاليات «ماذا عن المياه؟»، و«مطبخي، صحتي مستقبلي»، وورشة «ازرع الغاف»، و«بطل الاستدامة». وتعرف الأطفال المشاركون إلى طرق وتقنيات لتحويل البلاستيك إلى أعمال فنية. وكانت هناك محاضرة بعنوان «مشي أكثر صحة أكثر» لتعريف الأطفال بفوائد المشي والحدّ من استخدام وسائل المواصلات، كما أقيم «ماراثون» لمسافة قصيرة. ونظم القائمون على الكرنفال محاضرة بعنوان «مصباحي الصغير الموفر للطاقة»، وأخرى تركز على حماية الطبيعة «طبيعة مستمرة»، ولتعريفهم بمفهوم الاستدامة استمع الطلاب إلى شرح للمواصفات التي تجعل البيوت مستدامة «المنزل المستدام»، ومتابعتهم عدداً من «عروض علوم الأرض». دبي - البيان

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App