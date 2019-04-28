«صحة» تؤكد أهمية الاستثمار في الكادر الطبي والفني

Ⅶ أبوظبي - البيان

أكد الدكتور جاريث جوديير ــ الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أن الاستثمار في العنصر البشري والكادر الطبي والفني يمثل أهمية كبيرة لدى الشركة، ويعكس دعم القيادة الرشيدة للاستثمار في الإنسان، وفي تمكين أبناء الإمارات لخدمة القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته شركة «صحة» في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بمناسبة تخريج أطباء الإقامة للعام 2018، تماشياً مع برنامج التوطين واستدامة الخدمات الصحية، الذي تسعى «صحة» لتطبيقه في قطاعات الخدمات الصحية كافة، وفق أعلى المعايير العالمية، حيث بلغ عدد الأطباء الخريجين في هذه الدورة 112 طبيباً منهم 70 طبيباً إماراتياً، في البرنامج الذي تصل مدته إلى أربع سنوات لأغلب التخصصات، ما عدا الجراحة، فمدتها خمس سنوات.

وقال إن مستشفيات «صحة» مؤهلة بشكل كبير لتوفير الجانب العملي للأطباء بالإضافة لوجود كوادر طبية عالية الكفاءة من مختلف دول العالم، مما يسهم في تقديم خدمات علاجية عالية الجودة، موضحاً أن الأولوية القصوى لشركة صحة تكمن في توفير أفضل معايير الممارسة السريرية، وتطوير الخدمات الصحية، والاستفادة من الدعم السخي الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات لتوفير بيئة تعليمية طبية متميزة.

وأكد الدكتور علي العبيدلي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، حرص «صحة» على توفير أعلى مستويات الجودة في التعليم الطبي لرفد القطاع الصحي في الإمارات بكوادر طبية متميزة، إذ تعد برامج صحة التدريبية للأطباء المبادرة الأكبر لتوطين القطاع الصحي بما يخدم مجتمع دولة الإمارات.