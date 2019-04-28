تقديم تراخيص الخيام الرمضانية في أبوظبي رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ترحيبها بالمتعاملين الكرام واستقبال طلباتهم للحصول على تراخيص إقامة الخيام والجلسات الرمضانية عبر منصتها الرقمية (سمارت هب)، داعية الجمهور إلى أهمية التقيد بالمعايير الصحية وتأمين متطلبات الأمان الخاصة بالخيام الرمضانية وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدة على ضرورة اتباع الخطوات القانونية واستصدار التصاريح المؤقتة الخاصة بهذا الأمر من الجهات ذات الاختصاص التي من شأنها تأمين متطلبات السلامة والأمان لمرتادي هذه الخيام.

وأكدت البلدية أن منصتها الرقمية تتيح للمتعاملين خدمة استصدار تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم.

أما بشأن خدمة تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية - وهي (خدمة فورية) - تتم بإجراءات بسيطة جداً رقمياً من خلال تقديم الطلب وإتمام الإجراءات من قبل المتعامل، وتعبئة البيانات المطلوبة، واختيار موقع الخيمة، والموافقة على الشروط والأحكام.

وبخصوص خدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم تتم من خلال تقديم الطلب، وتعبئة البيانات المطلوبة، وتحديد موقع الخيمة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم الاعتماد رقمياً من قبل إدارة عمليات الخدمات الفنية في البلدية، مشيرة أن هاتين الخدمتين مجانيتان دون أي رسوم مالية، وتهدفان إلى إسعاد المجتمع.