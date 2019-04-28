شرطة رأس الخيمة تخرّج منتسباتها في الحركات الفنية الاحترافية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج دورة (تدريب العناصر النسائية في الحركات الفنية الاحترافية)، بحضور لوران كولر نائب الملحق الأمني في السفارة الفرنسية بدولة الإمارات، والعقيد ركن يوسف بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، والعقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، والرائد دكتور آمنة البلوشي رئيس اللجنة التخصصية لشؤون الشرطة النسائية بوزارة الداخلية- مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي، والخبراء الفرنسيين، وعدد من ضباط وموظفي شرطة رأس الخيمة. وكرم قائد عام شرطة رأس الخيمة، خبراء الشرطة الفرنسية والمحاضرين، والخريجات من العناصر النسائية، وجميع القائمين والمساهمين في نجاح الدورة.