شرطة عجمان تحلّ 96% من القضايا الأسرية خلال 2018

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقبل مركز الدعم الاجتماعي التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان 504 قضايا أسرية، خلال عام 2018 وتم حل 482 قضية منها، أي ما نسبته 96%.

ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة عجمان في سبيل تعزيز مسيرة الأمن في المجتمع، والعمل على تماسك الأسرة وحمايتها من التفكك بسبب الخلافات الأسرية، التي تؤدي أحياناً إلى انهيار الأسرة والعمل حماية الأبناء من تداعيات المشاكل، التي تؤثر سلباً على مستقبلهم في الحياة، مشيراً إلى أن جميع القضايا تحل بعيداً عن وصولها إلى ساحات المحاكم، وتنظيم برامج توعية أمنية تستهدف الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس وتبصرهم بمخاطر الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع واستقراره.

قضايا أسرية

وقالت النقيب وفاء خليل إبراهيم الحوسني، مديرة مركز الدعم الاجتماعي لـ«البيان»: يرمي مركز الدعم الاجتماعي إلى معالجة الخلافات الأسرية وتقديم الدعم النفسي للضحايا ومعالجة الخلافات المجتمعية ومشكلات الطلاب في المدارس من خلال عمل الاختصاصي الاجتماعي والحرص على حل جميع المشكلات حلاً ودياً وإجراء دراسة شاملة لجميع القضايا الأسرية التي ترد إلى المركز، كما يحرص المركز المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية والوطنية لتعزيز العلاقة ما بين الشرطة والمجتمع، وتم المشاركة في 19 فعالية مجتمعية خلال عام 2018.

وأكدت اهتمام وحرص مركز الدعم الاجتماعي بنشر التوعية الامنية بين طلاب وطالبات المدارس وحمايتهم من الوقوع في براثن الجريمة من خلال تنظيم المحاضرات، مشيرة إلى أنه تم خلال العام الماضي تنظيم 27 محاضرة توعية في عدد من المدارس شملت كلاً من، التحرش الجنسي، التنمر، الابتزاز الإلكتروني، العنف الأسري، لافته لأهمية برامج التوعية الأمنية في تبصير الشباب وحمايتهم من المخاطر المختلفة. وأشارت الحوسني إلى أن المركز يعمل من أجل الوقاية من الجريمة عن طريق تنظيم العديد من البرامج وأنشطة التوعية الهادفة إلى مكافحة الجريمة قبل وقوعها والعمل على رفع درجة وعي أفراد المجتمع بالسلوكيات السيئة المؤدية لارتكاب الجريمة، لافته إلى تنظيم توزيع النشرات والمطويات الرامية إلى التوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.