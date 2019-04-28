«كن فخوراً معاً للتسامح» في «كهرباء دبي»

خلال الفعالية | وام

Ⅶ دبي- وام

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلها السنوي العاشر تحت شعار «كن فخوراً معاً للتسامح» في فندق جراند حياة في دبي، بحضور سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة؛ وعبدالله محمد الهاشمي وماجد حمد الشامسي وسعيد محمد الشارد ونبيل عبدالرحمن عارف أعضاء مجلس إدارة الهيئة والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس ونحو 1200 من موظفي الهيئة. وأشار سعيد محمد الطاير إلى أن شعار «كن فخوراً معاً للتسامح» يأتي انسجاماً مع قيم «عام التسامح» 2019، الذي يجسد نهج دولة الإمارات في إرساء قيم التسامح والتآخي والعيش المشترك ويعد امتداداً «لعام زايد» 2018 كونه يحمل القيم التي حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها لدى أبناء الإمارات وتواصل النهج ذاته القيادة الرشيدة. وأضاف «التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس شعاراً أو قيمة مجردة إنما التزام حقيقي.