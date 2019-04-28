طيران شرطة أبوظبي ينقل الطفلة حليمة بفستان الأميرات

حليمة مع المطرب عيضة المنهالي | من المصدر

Ⅶ أبوظبي - البيان

ساهمت سرعة استجابة قطاع العمليات المركزية بإدارة طيران شرطة أبوظبي في نقل الطفلة «حليمة» 14 عاماً، المقيمة في مركز بروفيتا الطبي العالمي في مدينة العين لإصابتها بمرض نادر، من مدينة العين إلى فندق بارك حياة أبوظبي في اكتمال تحقيق أمنية حليمة، لتكون أميرة على البحر ليوم واحد، حيث ارتدت فستان الأميرات مع تاج من الورود الطبيعية.

وفي معرض تعليقه على تحقيق الأمنية، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «إن مجرد مشاهدة مشاعر السعادة والفرح على وجه الطفلة عند تحقيق أمنيتها يُعدّ إنجازاً عظيماً للمؤسسة».

وقال الدكتور محمد عيسى المصري، استشاري أمراض الأطفال في إن إم سي بروفيتا فرع العين: «يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية لرسم السعادة على وجه الأميرة حليمة».

وأضاف: «تعاني حليمة من مضاعفات مرض الورم العصبي الليفي منذ الولادة وهو مرض مزمن يحتاج إلى رعاية طبية خاصة ودائمة». شارك في الحفل المطرب الإماراتي عيضة المنهالي الذي ساهم في إدخال البهجة على قلبها من خلال أغانيه المُفضّلة لديها.