نهيان بن مبارك: المرأة الإماراتية حريصة على تعزيز الهوية الوطنية

نهيان بن مبارك يسلم جمال السويدي جائزة تريم وعبدالله عمران | وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن المرأة الإماراتية حريصة كل الحرص على تعزيز الهوية الوطنية ولديها قدرة كبيرة على الابتكار والإبداع ورغبة أكيدة في العمل والمبادرة وعزم قوي للأداء والإنجاز على أعلى المستويات كما أنها أصبحت مصدر تحفيز وإلهام لنا جميعاً في الولاء والانتماء والعطاء لهذا الوطن العزيز.

ولفت إلى أن المرأة الإماراتية تسهم بكل عزمٍ وقوة في تشكيل مستقبل الوطن وتتحمل المسؤولية وترتبط بمسيرة مجتمعها بالتزامٍ وإخلاص وتعتز دائماً بثقافة المجتمع وتراثه وقادرة تماماً على الإسهام الفاعل في كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدولة كما أنها تقوم بدورٍ مرموق في تعميق قيم التسامح والتعايش والسلام بين الجميع. وأكد أن المرأة الإماراتية لديها الفرصة كاملة للعمل والإنتاج والإنجاز.

وعلى هامش المؤتمر السنوي الـ19 لمركز الخليج للدراسات سلّم معاليه الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جائزة تريم وعبدالله عمران الصحافية، في حقل المقال الصحافي، عن مقال نشره في صحيفة «الاتحاد»، تحت عنوان: «اللغة العربية في ظل التغيير.. الصعوبات والتحديات». الشارقة - وام