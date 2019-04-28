نهيان بن مبارك: القيادة تولي العمّال الدعم والاحترام

نهيان بن مبارك خلال الاحتفال بحضور ناصر الهاملي ومغير الخييلي | من المصدر

Ⅶ أبوظبي ـ البيان

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح إن القيادة الرشيدة تولي العمال المقيمين على أرض الإمارات كل الرعاية والدعم والتقدير والاحترام، وأشاد معاليه بالمشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع ومؤسساته وأفراده وطلاب الجامعات والمدارس والأسر المواطنة والمقيمة والهيئات الاتحادية والمحلية في احتفالات وزارة التسامح بعمال الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للعامل تحت شعار «إمارات زايد تجمعنا»، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل التعايش الإماراتي في أسمى معانيه وتؤكد قوة ومتانة التلاحم المجتمعي .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه خلال الاحتفال الكبير الذي نظمته وزارة التسامح بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء في أبوظبي، وشهده معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وما يزيد على 5 آلاف من العمال وفئات المجتمع المختلفة.

قيمة حقيقية

وأضاف معاليه إن هذه المبادرة من كافة فئات المجتمع ومؤسساته بتلبية دعوة وزارة التسامح للمشاركة في الاحتفالات مع العمال في يومهم العالمي، هي القيمة الحقيقية التي تميز الإمارات عن غيرها من دول العالم، وتضعها عاصمة للتسامح العالمي، مضيفاً إنه أطلق عدة مبادرات أخرى ومنها المستشفى المتحرك الذي سيجوب كافة القرى العمالية لتقديم خدماته .

مثال عالمي

وقال معاليه في الكلمة التي وجهها إلى العمال «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر غالياً مساهماتكم في التنمية الشاملة التي تعيشها، وفي نهضتها التي أصبحت مثالاً عالمياً بارزاً حيث شُيدت الإمارات بالخبرات الكبيرة والعمل الجاد الذي قدمتموه أنتم وإخوانكم وأصدقاؤكم، وفي اليوم العالمي للعمال نشكركم على عملكم المخلص والمتميز وجهودكم الثابتة لجعل الإمارات دولة تعتمد التعاون مع الجميع وترحب بالجميع، ويشرفني أن أنضم إليكم هذا المساء لنحتفل سوياً بهذا الحدث السنوي». وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك تاريخها ونهضتها مع عمالها جميعاً، فمنذ ميلاد وطننا الغالي على يد الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي جعل من الإمارات العربية المتحدة دولة ترحب بالموهوبين والمثابرين والطموحين للعيش والعمل برعاية ودعم قيادتها.

كأس التسامح

وأضاف معاليه إن هذا الاحتفال هو تعبير واضح عن التزام بلدنا التسامح والتعايش وقبول الجميع مهما كان الاختلاف في الدين والثقافة والجنسية، وخاصة نحن في عام التسامح، معبراً عن سعادته بالإعلان عن إطلاق كأس التسامح السنوي الثاني للكريكت، وأعلن أيضاً عن إطلاق أول مسابقة لكأس التسامح في لعبة «كبادي»

من جانبه، هنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عمال الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للعمال، مشيداً برعاية ودعم الإمارات العربية ممثلة في القيادة الرشيدة للعمال باعتبارهم إحدى أهم فئات المجتمع.

مهرجان منظمة التعاون الإسلامي

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، اختتمت أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان منظمة التعاون الإسلامي»، تحت شعار أمة واحدة، يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح الذي أثبتت من خلاله أبوظبي، بحسب الجهات العارضة وزوار الفعالية، مجدداً دورها الرئيس في تعزيز التنوع الثقافي وقيم التسامح والتآلف إلى جانب الحفاظ على التقاليد المتجذرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وشهد المهرجان على مدى أربعة أيام نحو 30 عرضاً من مجموعات وأفراد يمثلون جهات متنوعة من الدول الإسلامية، شملت كلاً من الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومصر، وفلسطين، وإندونيسيا، وبوركينا فاسو، وكازاخستان، وتركمانستان.