العمل عن بُعد يزيد إنتاجية الموظفين

Ⅶ دبي - شيرين فاروق

أظهر استطلاع البيان عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي حول «عمل الموظف عن بعد» أن غالبية التصويت أكدت أنه يزيد الإنتاجية، فيما جاء الرأي الآخر بعرقلة العمل بنسب أقل.

وأكد 70% من عينة الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة أن عمل الموظف عن بُعد يزيد الإنتاجية، فيما أكد 30 % من العينة أنه يعرقل العمل، وأفاد 56% من العينة عبر الفيسبوك أنه يزيد الإنتاجية، فيما صوّت 44% أنه يعرقل العمل، فيما لفت 62% من القراء عبر تويتر إلى أنه يزيد الإنتاجية، بينما ذهب 38% أنه يعرقل العمل.

وجاءت نتائج الاستطلاع متطابقة مع التجربة التي طبقت فعلياً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي وأثبتت نجاحاً كبيراً، والتي تتضمن توفير في التكلفة المالية في انتقالات الموظفين إلى أعمالهم، بالإضافة إلى استهلاك وقت في المواصلات وغيرها من إيجابيات عمل الموظف عن بعد.

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن طبيعة العمل والبنود المبرمة بين أشخاص وجهة العمل تختلف من مكان لآخر، وتخضع إلى اتفاق الطرفين على كل البنود، منوهة إلى أن دولة الإمارات طبقت تجربة العمل عن بُعد في العديد من المؤسسات منذ سنوات طويلة، وحققت نجاحاً كبيراً إذا وضع في الاعتبار طبيعة الوظيفة ومهام الشخص في ظل تسخير كل الإمكانات.

ونوهت الوزارة إلى أن النظام الذكي والاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا في كل الجهات يسهم في إنجاز الموظف لعمله عن بُعد، وأن بعض الوظائف لا تتطلب وجود الموظف في مقر العمل، ويستعاض عنها بارتفاع وجودة الإنتاجية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوقت الذي يستغرقه الموظف في الانتقال من مقر عمله وإليه، وشعوره بالارتياح في العمل يسهم في زيادة الإنتاجية، وهو الأمر الذي أكدته الدراسات الحديثة في المجال نفسه.