عبد الله المري: سعادة المجتمع خريطة طريق نحو مستقبل متطوّر

Ⅶ دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، دعم القيادة العامة لشرطة دبي للأهداف الاستراتيجية لمبادرة «أجندة السعادة»، وكل التوجهات الحكومية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هدف تحقيق السعادة للمجتمع بات خريطة طريق نحو مستقبل متطور ومتقدم، لأن الإنسان السعيد هو الأقدر على العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية في البناء والتنمية وتحقيق الازدهار والرفاه، مثمناً جهود دبي الذكية في تطبيق أجندة السعادة، التي وضعها بهدف دعم تحويل دبي إلى مدينة ذكية عبر اعتماد منهجية علمية عالمية فريدة من نوعها تضع سعادة الجمهور في صدارة الأولويات.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن جانب دبي الذكية الدكتور علي العزاوي، مستشار تجربة المدينة الذكية، وحمد العوضي، مساعد مدير مشاريع.

من جانبها أشادت الدكتور عائشة بنت بطي بن بشر بالعلاقة بين دبي الذكية والقيادة العامة لشرطة دبي.

وتم خلال اللقاء عرض مخرجات البرنامج التدريبي الثاني «تصميم المدن» الذي نظمته دبي الذكية لأبطال السعادة في العام 2018، واستعرض حمد العوضي، نتائج أجندة السعادة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2016، تحقيقاً لسعادة قاطني مدينة دبي، ولتصبح دبي المدينة الأسعد في العالم، واستراتيجيات وآلية العمل بها، كما قدم نبذة حول البرنامج التدريبي الثاني لأبطال السعادة تحت مسمى «تصميم المدن» الذي يرتكز على 3 محاور وهي الذكاء والإنسان والتصميم لتعزيز سعادة السكان في إمارة دبي.

تقدير

وفي ختام الزيارة قام اللواء عبد الله خليفة المري بإهداء الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر درعاً تذكارية بمناسبة زيارتها للقيادة العامة لشرطة دبي، كما قامت الدكتور عائشة بنت بشر بتقديم شهادة تقدير للواء المري عرفاناً بتبني شرطة دبي أجندة السعادة في مؤسستها.

دور

استعرضت عواطف السويدي، رئيسة مجلس السعادة والإيجابية، دور المجلس في تعزيز ثقة الموظفين في المؤسسة وتعزيز ثقة المتعاملين في الشرطة من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية في هذا الشأن، كما قدمت شرحاً حول المشروع الفردي في شرطة دبي وهو إضافة باقة الثقة الى خطة السعادة والإيجابية.