استعدادات مكثفة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للمسابقة الدولية الـ23

عقدت وحدة العلاقات العامة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين، للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل واستعراض الخطط التنفيذية للعمل خلال فترة المسابقة، بحضور الدكتور سعيد عبد الله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات المكثفة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لانطلاقة المسابقة الدولية للقرآن الكريم في نسختها الثالثة والعشرين، التي ستقام في الفترة من 2 - 12 رمضان 1440. وأوضح خالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة، أن العلاقات العامة استعدت للقيام بكامل واجبها في استقبال ضيوف الدولة بالترحاب والحرص على سعادتهم وراحتهم خلال مدة الإقامة، وانتهت وحدة العلاقات خلال الفترة الماضية من حجز الفنادق الخاصة بالمتسابقين ومرافقيهم ولجنة التحكيم، وشكلت فرق عمل ليتم توزيعها في المواقع المختلفة كالسكن والمطار وقاعة المسابقة والمواصلات وغيرها، كما انتهت الوحدة من تجهيز الدروع التذكارية الخاصة بالمناسبة والدرع الخاصة التي تقدم للشخصية الإسلامية الفائزة بجائزة الدورة الثالثة والعشرين، كما تم التنسيق مع اللجان الأخرى لإخراج حفل ختام الفعاليات بصورة متميزة، وفي ختام الاجتماع جرى توزيع المهام على مشرفي المجموعات، كل في مجال اختصاصه حيث تم تكليف عادل عبد الرحمن وعلي الأصلي بالإشراف على مهام الاستقبال بالمطار، ومحمد إبراهيم وعثمان أحمد المرزوقي بالإشراف على السكن والإعاشة، وعادل الرميحي وجميل ربيع ثاني بالإشراف على المواصلات، ومعاذ إبراهيم وعبد العزيز التناك بالإشراف على غرفة العمليات، وجاسم العوضي وعلي بن ظبوي بالإشراف على قاعة المسابقة، كما تم تكليف زياد الزين بالأمور الإدارية الخاصة بالعلاقات العامة. دبي - البيان

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