وفد صيني يطّلع على أفضل الممارسات المطبّقة في شرطة دبي

Ⅶ دبي - البيان

زار وفد أمني من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة قوانغ جينغ، نائب حاكم مقاطعة هوباي ومدير مكتب الأمن العام في المقاطعة، والوفد المرافق له، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وكان في استقبالهم اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه العميد خبير خليل عبيد البشري، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط، ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في شرطة دبي، والاطلاع على أفضل الممارسات والبرامج التدريبية وبحث سبل تطوير العلاقة والتعاون بين شرطة دبي وشرطة جمهورية الصين الشعبية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الزيارة أهدى اللواء الغيثي رئيس الوفد الصيني درعاً تذكارية، وتمنى لهم زيارة موفقة. ومن جانبهم عبر الوفد الصيني عن جزيل شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة العربية الأصيلة.