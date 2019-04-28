وفد شرطة أبوظبي يطلع على مروحيات «ليوناردو» بإيطاليا

■ وفد شرطة أبوظبي خلال الزيارة | من المصدر

Ⅶ أبوظبي - البيان

اطلع وفد من شرطة أبوظبي على أحدث الطائرات المروحية المستخدمة في العمليات الشرطية لدى شركة ليوناردو هليكوبتر، بمدينة ميلان الإيطالية.

وترأس الوفد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، في قطاع العمليات المركزية، الذي زار مصنع الطائرات العمودية التابع للشركة وخطوط الإنتاج، ومركز التطوير الفني والتقني لأنظمة الطيران، وأكاديمية التدريب الفني والطيران التشبيهي للشركة.

وتعرف الوفد إلى أحدث أسطول الطائرات العمودية لدى الشركة من طراز AW169 والأجهزة المزودة بها والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف المهام والعمليات كالإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ والعمليات الشرطية والتصوير الجوي والحراري.

وضم الوفد المقدم مهندس وليد محمد الرئيسي رئيس قسم الإمداد الفني، والمقدم مهندس حميد سيد الصفار، والرائد طيار محمد علي آل علي، والرائد طيار أحمد عبدالعزيز العامري.