15.3 مليون مسافر عبر منافذ دبي في الربع الأول

Ⅶدبي - سعيد الوشاحي

بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 15 مليوناً و350 ألف مسافر، واستحوذت المنافذ الجوية على النسبة الأعلى من عدد المسافرين بواقع 13مليوناً و 598 ألفاً و749مسافراً، وحلت المنافذ البرية ثانياً بواقع مليون و 371 ألفاً 251 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 380 ألف مسافر.

بوابات ذكية

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إن عدد مستخدمي البوابات الذكية المنتشرة في صالات القادمين والقادمين عبر مطارات دبي والبالغ عددها 122 بوابة بلغ نحو مليون و 940 ألفاً و660 مسافراً خلال الفترة نفسها، الأمر الذي ساهم في زيادة انسيابية حركة المسافرين وفي تخفيف الازدحام خلال فترة عطلة الربيع 2019.

وأوضح المري خلال اجتماع عقد مؤخراً على هامش تكريم الفائزين بجائزة الريادة المؤسسية في عامها التاسع أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين وحالة التطور في تقديم الخدمات التي تشهدها إقامة دبي ضمن التطورات الكبيرة الحاصلة في دولة الإمارات، حيث تلعب الإدارة دوراً محورياً هاماً بتعزيز صورة مدينة دبي من خلال الارتقاء الدائم بنوعية تقديم الخدمات التي توفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر منافذ دبي رحلة ذات تجربة فريدة ومميزة، مشيراً إلى أن الإدارة حققت إنجازات ملموسة على صعيد سعادة المتعاملين من خلال العمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون جميع منافذ دبي الواجهة الحضارية التي تعكس روح أصالة المواطنة الصالحة والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، وتحقيقاً لرؤية إقامة دبي بالعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

جهود

وأثنى اللواء محمد المري على جهود موظفي المنافذ البرية والبحرية والجوية في إمارة دبي، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية منافذ الدولة وأمنها كونهم الواجهة الأمامية لإمارة دبي، والتي يعكسون من خلالها صورة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة.