«نور دبي» تنفذ برنامجاً لصحة العيون في نيجيريا

■ دبي- وام

وقعت مؤسسة «نور دبي» - إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية - اتفاقية مع مسؤولي حكومة ولاية كاتسينا في نيجيريا لإطلاق برنامج كاتسينا المتكامل للعناية بصحة العيون بهدف توفير خدمات وقائية وعلاجية مستدامة للولاية والمناطق المجاورة لها.

ويعد البرنامج الشامل الذي يستمر أربع سنوات من 2019 إلى 2022، أحد البرامج الداعمة للاستراتيجية الدولية لرؤية 2020 والبرنامج الوطني لصحة العين في نيجيريا حيث من المقرر أن يطور البرنامج الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع ما يحسن نوعية مستوى المعيشة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لمن يعيش في ولاية كاتسينا والمناطق المجاورة ويسهل الوصول إلى خدمات مستحدثة ذات جودة عالية جيدة في مجال رعاية العيون.

تم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور السيدة الأولى في نيجيريا، الدكتورة عائشة بوهاري، والتي استقبلت في قصر الرئاسة، وفد مؤسسة نور دبي برئاسة الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي عضو مجلس الأمناء، وممثلين عن البعثة الدبلوماسية للدولة في نيجيريا.

شراكة

وأكدت الدكتورة عائشة بوهاري، خلال اللقاء حرص الحكومة في نيجيريا واهتمامها الكبير بدعم مثل هذه الشراكات التي من شأنها رفع مستوى المعيشة والرفاهية والاقتصاد في بلادها.

من جانبها أشادت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة «نور دبي» بالرعاية الكريمة التي يحظى بها البرنامج من قبل السيدة الأولى في نيجيريا والشراكة في التنفيذ من حكومة ولاية كاتسينا والشركاء حيث قامت مؤسسة نور دبي بالانتهاء مؤخراً من المسح الصحي لصحة العين في الولاية للتعرف على نسبة الإصابة بالإعاقة البصرية وأمراض العيون ومسبباتها كما تم وضع مشاريع لتطوير البنية التحتية لتشمل إعادة تجهيز 3 مستشفيات حكومية لتقدم خدمات صحية متخصصة بأمراض العيون تشمل العمليات الجراحية وإنشاء 12 مركزاً وقائياً لفحص النظر وتجهيز أكثر من 250 مركز رعاية صحية أولية لتقديم خدمات طب العيون والاستشارات في ضواحي الولاية والمناطق المجاورة لها.

فحوص

ويتضمن برنامج كاتسينا للعناية بصحة العين، توفير العمليات الجراحية المجانية لأكثر من 11 ألف مستفيد ما سيساهم في رفع مؤشر المعدل الوطني لعمليات استئصال المياه البيضاء من 10% إلى 50%، علاوة على تقديم الفحوص المجانية لـ36 ألف مستفيد و300 ألف طالب مدرسة وتثقيف أكثر من مليوني مقدم للخدمات الصحية والمجتمعية في الولاية. وأوضحت الدكتورة تريم، أن ميزانية البرنامج تبلغ مليوني دولار أمريكي ومن المتوقع أن يوفر البرنامج عائداً اجتماعياً واقتصادياً يقدر بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي في زيادة الإنتاجية، علاوة على ذلك، سيكون البرنامج شاملاً في معالجة جميع الأسباب الرئيسة لفقدان البصر، وسيتضمن العمليات الجراحية للمياه البيضاء، وبرامج فحص الرعاية الصحية المجانية وتقديم خدمات دعم إعادة التأهيل للمكفوفين.

وقالت إن اختيار ولاية كاتسينا جاء بعد دراسة وتحليل بيانات المسح الصحي والذي أظهر أن هناك ما لا يقل عن 122 ألف مصاب بإعاقة بصرية في الولاية، منهم 24 ألف مصاب بالعمى.