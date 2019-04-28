تشديد على الالتزام باشتراطات السلامة في المنازل والخيام الرمضانية

■ راشد المطروشي

■ دبي - سعيد الوشاحي

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي إن فرق الدفاع المدني أكملت استعداداتها وجاهزيتها لتأمين سلامة الجميع خلال شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الضغط على مصادر النار في المطابخ، وقد ينتج ذلك في بعض الأحيان نتيجة إهمال وإغفال إجراءات السلامة حدوث حالات حرائق. وشدد خلال اجتماع مع الإعلامين عقد مؤخراً على ضرورة التزام الجميع بتطبيق اشتراطات السلامة في المنازل وفي الخيام الرمضانية، وتوفير معدات السلامة اللازمة بما في ذلك المطفآت اليدوية، لافتاً إلى أن معظم الحوادث التي تقع في المنازل والخيام وغيرها من المواقع سببها الإهمال الناجم عن إغفال متطلبات السلامة، وعدم إدراك الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث في المنزل، وتدني مستوى التوعية بها وعدم التعرف على الطرق الفعالة لتجنب تلك الحوادث.

انخفاض

سجلت حوادث الحريق بدبي خلال رمضان الماضي انخفاضاً بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث باشرت فرق الدفاع المدني بدبي في العام الماضي 34 حادث حريق مقارنة بـــ 53 في العام الذي سبقه، وتصدرت حوادث الحريق في الفلل والمحلات التجارية النسبة الأعلى في عدد الحرائق بواقع 7 حرائق في الفلل و 6 حوادث حريق في المحلات التجارية، فيما سجلت الشركات والمؤسسات الأقل في عدد حوادث الحريق.

توصيلات

ودعا المطروشي الأفراد إلى التأكد من سلامة توصيلات المواقد (كهرباء ـ غاز)، وتجنب التحميل الزائد للكهرباء، والحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ أثناء إعداد الطعام، والامتناع عن استخدام المواقد داخل المواقع المغلقة لتجنب حالات الاختناق، والحرص على وجود مطفأة حريق وبطانية الإنقاذ من الحريق جاهزتين للاستخدام، والقيام بالتهوية اللازمة للمطبخ أثناء الطبخ، مع توفر الإضاءة الكافية التي تساعد على إجراءات السلامة في المطبخ، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في المطبخ، والتأكد من وضع أسطوانات الغاز في المكان السليم والملائم، وإصلاح أي خلل سواء في الموقد أو في الأجهزة الكهربائية وعدم إهمال أي تسرب للغاز وتجنب تشغيل مراوح شفط الهواء لفترات طويلة وتنظيفها من الزيوت بشكل دائم، وإجراء الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية في المنزل، واستبدال العاطل منها من قبل فني مختص، وعدم تمرير الأسلاك والتمديدات الكهربائية فوق السجاد أو بالقرب من مصادر الحرارة، وتجنب الحمل الزائد على المقابس الكهربائية.

الخيم الرمضانية

وأوضح أنه لضمان السلامة لمستخدمي الخيام الرمضانية يجب الالتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة المعتمدة من الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى عند إنشاء واستخدام الخيام الرمضانية، التي تؤكد على وجوب توفر المرونة الكافية في الخيام بحيث تحقق لشاغليها شروط السلامة المطلوبة وأن يكون قماش الخيمة مقاوماً للحريق، والامتناع عن استخدام الخيام للتخزين، أو استعمال أية معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهي بداخل الخيام، وأن تكون المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سم، ووضع التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، بالإضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي.