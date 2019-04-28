طحنون بن محمد يحضر أفراح النعيمي والعرياني

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الذيب خلفان بوقضين النعيمي، بمناسبة زفاف نجله «مطر» إلى كريمة معالي سيف سلطان مبارك العرياني، وذلك في قاعة أفراح زاخر بمدينة العين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة. حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.