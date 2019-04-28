ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة أبناء قبيلة الرحبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس مأدبة الغداء التي أقامها أبناء قبيلة الرحبي في منطقة الرحبة برأس الخيمة تكريماً لسموه.

كما حضر المأدبة الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ عبدالله بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء البلاد، ورجال الأعمال والمدعوين.

وأعرب أبناء قبيلة الرحبي عن سعادتهم بزيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة وتشريفه لهم والتي تعبر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيــادة مع أبناء القبائل في مناطق الإمــارة، راجين اللــه العلــي القديـر أن يديــم على سمــوه دوام الصحــة والسعــادة.