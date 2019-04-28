سعيد الطاير يبحث التعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز

■ دبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسّق العام الجديد لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ورحب سعيد محمد الطاير في مستهل الزيارة بالمنسّق العام الجديد لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

وأكد أهمية التعاون بين الهيئة وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم الأهداف السامية من البرنامج. كما جرى بحث وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في التميز وجودة الخدمات، خاصة أن هيئة كهرباء ومياه دبي شريك أساسي للبرنامج منذ إطلاقه.

وتطرق الطاير للمشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.