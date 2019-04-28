انطلاق «ملتقى حماية» اليوم في دورته الـ14

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من ملتقى حماية الدولي في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا في دبي.

ويناقش الحدث هذا العام «دور المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية» بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل، وذلك تحت شعار «نتعلم.. لنحمي»، خلال الفترة ما بين 28-29 أبريل، وذلك بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع اندكس للمؤتمرات والمعارض- عضو في اندكس القابضة، وبالشراكة مع مجلس مكافحة المخدرات بالإمارات العربية المتحدة والمكتب العربي لشؤون المخدرات- مجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.