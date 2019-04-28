«سعود بن راشد المعلا» الخيرية تطلق حملتها الرمضانية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أطلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية حملتها الرمضانية لمساعدة الأسر المحتاجة في إمارة أم القيوين بتكلفة إجمالية تبلغ مليون درهم.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المؤسسة خصّصت عدداً من المشروعات الرمضانية في إمارة أم القيوين، ومنها المير الرمضاني وخيم إفطار الصائم التي تغطي 6 مواقع في الإمارة، ومشروعات يوم التسامح للعمل الإنساني.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن سياسة المؤسسة في هذا الشأن تنبع من استراتيجية الدولة في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي الشامل لشرائح المجتمع كافة، بما في ذلك خطة العمل الموضوعة لتنفيذ تلك المشروعات في وقت مبكر.

وأوضح راشد الحمر، المدير العام للمؤسسة، أن المؤسسة ستوزع المير الرمضاني على غرار الأعوام السابقة عن طريق البطاقات الذكية، مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع يصل إلى 1000 أسرة.