جمعية الرحمة برأس الخيمة تقيم 6 خيام لإفطار الصائمين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تستعد جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة لإقامة حملتها السنوية بمناسبة شهر رمضان المبارك، بإقامة 6 خيام في مناطق الإمارة لإفطار الصائم، وتوزيع المير، وزكاة المال والفطر، وكسوة العيد، بالإضافة لحملة «مائدة الرحمن في مسجدك» لإفطار الصائمين في دول العالم ضمن المساجد التي أنشأتها الجمعية.

وأوضح عبد الله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، أن الجمعية تنفذ مشاريعها الرمضانية من خلال 6 خيام تم توزيعها بحسب الكثافة السكانية في إمارة رأس الخيمة لإفطار 1500 صائم يومياً، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها إدارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، بالموافقة على المطابخ الشعبية التي تمد تلك الخيام بالوجبات اليومية، وتنفيذ رصد يومي لمتابعة حجم الإقبال على كل خيمة لإسعاد الصائمين.

وأضاف الطنيجي: تضم الحملة الرمضانية فتح باب التبرعات للمشاركة في إفطار الصائم بقيمة 15 درهماً للوجبة اليومية، و450 درهماً للسهم الشهري، بالإضافة لمشاركة أصحاب الأيادي البيضاء في التكلف بمصاريف خيمة واحدة خلال الشهر الكريم بمبلغ 45 ألف درهم لتقديم 100 وجبة إفطار صائم يومياً، وتشمل الخيمة والوجبات ومرافق الكهرباء لوحدات التكييف والإضاءة ورسوم الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الجمعية أطلقت حملة «مائدة الرحمن في مسجدك» أمام أصحاب المساجد من أبناء دولة الإمارات الذين تبرعوا لإنشاء 2217 مسجداً حول العالم وتديرها جمعية الرحمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفارات دولة الإمارات في تلك البلدان.

وأكد الطنيجي أن الجمعية اعتمدت نظام الرسائل التفاعلية للمتبرعين، والتي تشمل تقديم معلومات كاملة عن حجم المشروع الخيري وتقييم مباشر لكل مرحلة من المبادرة ضمن رابط خاص، بالإضافة لاعتماد رسائل الكود الخاص التي تتيح التبرع الإلكتروني.