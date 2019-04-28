«تكافل الصحفيين» تقدم العزاء لأسرة المصور رائد كبران

المصدر: أبوظبي - البيان

زارت لجنة الدعم الاجتماعي في صندوق التكافل الاجتماعي لجمعية الصحفيين، أسرة المرحوم رائد كبران في منزلها بالعاصمة أبوظبي، عضو الصندوق وعضو جمعية الصحفيين الذى كان يعمل مصوراً في وكالة أنباء الإمارات وتوفاه الله في مايو الماضي، وقامت اللجنة بتقديم واجب العزاء للزوجة نيابة عن أعضاء مجلس إدارة صندوق التكافل، وسلمت شيك الإعانة الصادر عن صندوق التكافل لزوجة الراحل وقدره 75 ألف درهم، طبقاً للنظام الأساسي للصندوق.

وقالت كلثم المندوس، رئيسة لجنة الدعم الاجتماعي أمينة السر لصندوق التكافل الاجتماعي، إن صميم عمل اللجنة هو زيارة الأعضاء الذين تلم بهم الكوارث والمحن، وإن أسرة الراحل رائد كبران كانت هي أول زيارة للجنة، لمنزل أسرة الزميل الراحل والالتقاء بزوجته وأطفاله، لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم. حضرت الزيارة راية سالم المزروعى، ووفاء السويدي، من أعضاء اللجنة.